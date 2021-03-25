Bilim Kurulu toplantı kararları açıklandı mı, nelerdir? 25 Mart Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?
Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 16.00'de başladı. Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantının ana gündemini, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.
25 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Bilim Kurulu Toplantı'sı henüz tamamlanmadı, devam ediyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapacak. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.
25 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana konusunu, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.