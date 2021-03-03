Bilim Kurulu toplantı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3 Mart Bilim Kurulu Toplantısı tüm kararlar açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de toplandı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bilim Kurulu tüm kararlar neler? Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklandı mı?

Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

3 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı devam ediyor. Toplantı sonrası Bakan Koca, basın açıklaması yapacak. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

3 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

AŞILAMA DA MASADA YER ALAN KONULAR ARASINDA

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.