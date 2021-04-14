Bilim Kurulu, tam kapanma mı önerdi? Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya yanıt verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilim Kurulu, tam kapanma mı önerdi? Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya yanıt verdi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Bilim Kurulu, tam kapanma mı önerdi? Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya yanıt verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kısmi kapanmayla ilgili

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
65 yaş üstü kararı tepki çekti! Aşılamaya rağmen kısıtlamaya dahil edildiler
65 yaş üstü kararı tepki çekti! Aşılamaya rağmen kısıtlamaya dahil edildiler

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Kara, gerekenin tam kapanma olduğunu ancak ciddi bir kapanma işlemine gidildiğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın "Bilim Kurulu tam kapanma mı?" önerdi sorusuna Prof. Dr. Ateş Kara, "Tam bir rakam vermek, yüzde vermek doğru olur mu onu bilmiyorum. Bizim tabii ki öncelikli; daha doğrusu tüm tüm doktor arkadaşlarımızın özellikle konuyla bilgisi olan arkadaşlarımızın önerdiği gibi aslında eğer biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmayı istiyorsak, tam kapanma mutlaka gereken, asıl gereken. Ama bu tam kapanma yapılabilir, yapılamaz veya ne oranda yapılabilir o biraz daha idarecilerin, biraz daha politika yapıcıların işi. Onlar da benim görebildiğim kadarıyla tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı. Neredeyse geçen dönemlerde elde ettiğimiz o çok ciddi anlamda vaka düşüş sayılarını sağladığımız dönemlere yakın şekilde kısıtlamalar geldi. O bakımdan burada bir yüzde verilebilir mi, değer verilebilir mi, açıkçası bilemiyorum ama öyle bir değer vermek çok mümkün de değil." şeklinde konuştu.

"KISMI KAPANMANIN ETKİLERİ İÇİN 4 HAFTAYA İHTİYAÇ VAR"

Kısmi kapanmanın etkisini görmek için 4 haftaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Kara, "Eylül'de de bizim rakamlarımız yüksekti. Bizim onun altına inmemiz lazım. Nisan ayında gördüğümüz ve o dönemde aldığımız önlemler ve Haziran ayına geçişteki dönemi yakalamamız lazım. Mümkün olduğu kadar da kaybımızın olmadığı, en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Azalma trendini görmek için en erken bizim 10 güne ihtiyacımız var. Bunun devamını ve etkisini görebilmemiz için 3. ve 4. haftayı görmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

YASAKLAR NE KADAR SÜRMELİ?

"Bu yasaklar ne kadar sürmeli?" diye sorulan Prof. Dr. Ateş Kara "Sosyal yaşamımızı, toplumun yaşam kurallarını değerlendirmek gerekiyor. Yasakları söylerken şunu da eklememiz lazım; biz toplum olarak ne kadar uyabileceğiz? Şimdi bir kapanma yaşıyoruz. Kapanma döneminde başarıyı elde ediyoruz ama açılımımız hızlı olabiliyor. Bizim asıl sağlamamız gereken hızla kapanma dönemi ondan sonra bizim adım adım hareket edip önlemlerimizi değerlendirmemiz lazım. Eğitimimizi açık tutalım, onun sonrasında basamak basamak ilerleyelim. Hep birlikte maske, mesafeye maksimum özen gösterip, kalabalıkları en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Kurallara uyduğumuz sürece sonucu görebiliyoruz." dedi.

Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Ece Erken Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Necip Uysal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu, tam kapanma mı önerdi? Prof. Dr. Ateş Kara merak edilen soruya yanıt verdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 01:03:37. #1.14#

title