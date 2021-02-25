Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?
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Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?

25.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:31
Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Pandemi kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı merakla beklenirken gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu ne zaman başlıyor?

1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapılacak? Peki, Bilim Kurulu ne zaman başlıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?

BİLİM KURULU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Toplantıda 1 Mart'ta hangi illerde, hangi yasaklarda gevşemeye gidileceğine son şekli verilecek. Bakan Koca'nın kritik toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

BİLİM KURULU KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayında atılacak normalleşme adımları öncesinde Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

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