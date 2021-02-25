Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Pandemi kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı merakla beklenirken gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu ne zaman başlıyor?