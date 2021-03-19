Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Bilim Kurulu, Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı için bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişindeki son durumun yanı sıra corona virüs haritası ve aşı çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Vatandaşlar yeniden toplanacak Bilim Kurulu'nda alınacak kararları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun yeni toplantı tarihi araştırılıyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Son dönemde corona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındatoplanıyor. Bilim Kurulu Toplantısı yeni haftayla beraber gündeme gelen konulardan oldu. Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan kritik toplantıda salgınla mücadelede yeni tedbirlere yönelik konuların istişare edilmesi ön görülüyor. Geçtiğimiz hafta yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, mutasyon virüs sayısı ve Türkiye'deki türlerini bildirmişti. Ancak bu haftaki toplantının tarihi ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs vakalarının sıkı takip ile yakalandığını vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişileri daha sıkı izolasyon kurallarına tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 9 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok. Bu silahlarımızın yetersiz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ancak her ikisinin de zorlukları var. Aşı için küresel bir tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"VİRÜSE YAYILMA FIRSATI VERMEMELİYİZ"

1 Mart itibarıyla "yerinde karar" adını verilen kontrollü ve kademeli normalleşme dönemine geçtiklerini hatırlatan Koca, "Salgınla sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm unsurlarıyla devletimiz ve halkımız birlikte mücadele etmektedir. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, millet olarak umut veya kaygı yüklü mesajlara değil, sorunu tüm gerçekliğiyle anlayıp sosyal hayatı doğru adımlar atarak sürdürmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Virüs hayatımızdan çıkana kadar onunla mücadele ederek yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sosyal hareketliliğimiz içinde virüsü hareketsiz bırakmayı başaramadığımız takdirde daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Virüse yayılma fırsatı vermemeliyiz." uyarısında bulunan Koca, kontrollü normalleşme sürecinin insanlara hem özlediği hayat dinamizmine yeniden kavuşma hem de bu dinamizm içinde virüse alan bırakmayacak aktif bir mücadele imkanı sunduğunu bildirdi.