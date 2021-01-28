Bilim kurulu ne zaman toplanacak? Bilim kurulu toplantısı oldu mu?
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Bilim kurulu ne zaman toplanacak? Bilim kurulu toplantısı oldu mu?

28.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:01
Bilim kurulu ne zaman toplanacak? Bilim kurulu toplantısı oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında olan Bilim Kurulu toplantısı oldu mu? Kısıtlamaların konuşulacağı Bilim kurulu ne zaman toplanacak? sorusu ise merak konusu.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkeyi ilgilendiren kısıtlamaların konuşulduğu Bilim Kurulu genellikle çarşamba veya perşembe günü toplanmakta. Peki, Bilim kurulu ne zaman toplanacak? Bilim kurulu toplantısı oldu mu? sorusunu cevabı detaylarda!

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Korona virüs tedbirlerini arasında olan kısıtlamaların konuşulacağı toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yönetiminde gerçekleşmekte. Çarşamba veya perşembe gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı dün akşam, 27 Ocak tarihinde saat 17.00'de yapıldı. Gelecek hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantı tarihi ise henüz belli değil.

BİLİM KURULU TOPLANTISI OLDU MU?

bilim Kurulu toplantısı, Fahrettin Koca yönetiminde 27 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'da gerçekleşti.

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