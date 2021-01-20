Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar kalkıyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Pandemi kısıtlamalarının gündemde olacağı toplantı öncesi, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta, konuları merak edildi.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan aşılama ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

KISITLAMALAR KALKIYOR MU?

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda, geçtiğimiz hafta başlayan aşılama ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.