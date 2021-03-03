Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU'NDA ALINAN KARARLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.