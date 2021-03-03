Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu?

03.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:24
Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU'NDA ALINAN KARARLAR NELER?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için Bilim Kurulu toplantısından yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Eda Ece Zeki Müren Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nda alınan kararlar nelerdir? Bilim Kurulu ne konuşuldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 18:24:29. #1.14#
title