Bilim Kurulu ne zaman açıklama yapacak? 25 Şubat Bilim Kurulu açıklamaları

Bilim Kurulu ne zaman açıklama yapacak? Sorusunun yanıtı aranmakta. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından Koca, basın açıklaması yapacak. Bilim Kurulu ne zaman açıklama yapacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı açıklamaları

Bilim Kurulu ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Her hafta gerçekleştirilen toplantı bugün yapılacak. Yapılan son toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına yer vererek, 'Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz' açıklamasını yapmıştı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak.

BİLİM KURULU NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Geçtiğimiz hafta 16 Şubat tarihinde yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildirdi.

"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." ifadesini kullanan Koca, Kovid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Koca, "Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." bilgisini verdi

Koca, tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisinin hep birlikte görüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız."