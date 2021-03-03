Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu!
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Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu!

03.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:50
Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu!

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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