Bilim kurulu çalışmalarını tamamladı, Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim kurulu çalışmalarını tamamladı, Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Caminin restorasyonu için bilim kurulunun da çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte tüm hazırlıkların tamamlandığını ve restorasyon için Genel Müdürlük ve Bakanlık...

Bilim kurulu çalışmalarını tamamladı, Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak
13.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:44

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Caminin restorasyonu için bilim kurulunun da çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte tüm hazırlıkların tamamlandığını ve restorasyon için Genel Müdürlük ve Bakanlık nezdinde değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Edirne için Selimiye Caminin en önemli yapıların başında geldiğini söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye camisinin restorasyonu için projenin tamamlandığını belirterek, oluşturulan bilim kurulundaki uzman kişilerin mimari, sanat, tarihi ve malzeme konusunda da kararlar aldığını ifade etti.

3-4 yıl sürecek restorasyon, ibadete engel olmayacak

Tüm hazırlıkların tamamlandığının altını çizen Güneren, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmelerinin sürdüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarının 3 ila 4 yıl arasında sürmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Restorasyonun sürdüğü esnada ibadetin ve ziyaretin engellenmeyeceğini de duyuran Güneren, gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

12 yapıya daha proje

"Proje bizim işimizin mutfağı bir restorasyona başlamadan önce proje mutlaka olmalı" diyen Güneren, Edirne'de tarihi 12 yapının daha proje teminini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yapıların yüzde 100'ünün proje temininin sağlanmış olacağını söyledi.

Ayrıca Güneren, kuru gıda, muhtaç maaşı, burs ödemeleri ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Tarkan Hadise Sinem Kobal Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Bilim kurulu çalışmalarını tamamladı, Selimiye Camisi ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:10:48. #1.15#
title