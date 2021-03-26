Bilim kurgu korku oyunu Haunted Space tanıtım fragmanı yayınlandı! Haunted Space ne zaman çıkacak?

Bilim korku korku oyunu olan Haunted Space'i duyurdu. Haunted Space tanıtım fragmanı yayınlandı! Haunted Space ne zaman çıkacak?

Yayıncı Merge Games ve geliştiricisi Italian Games Factory, bilim kurgu korku oyunu olan Haunted Space'i duyurdu.

Haunted Space bilim kurgu ve korku unsurlarını bir hikayede toplayan yeni nesil bir uzay savaşı deneyimini oyuncularla buluşturuyor. Oyun, keşif, ticaret, gemi craft'ı, hızlı tempolu it dalaşları ve özelleştirebilir uçuş simülasyonu gibi oynanış özelliklerini sunuyor. Haunted Space oynayan oyuncular her biri macera ve tehlike dolu birçok yıldız sistemini ziyaret edecek.

HAUNTED SPACE TANITIM VIDEOSU

Haunted Space, PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) platformlarında çıkış yapmak için geliştiriyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil ancak tanıtım videosu oyun severleri heyecanlandırdı.