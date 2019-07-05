Bilim Kurgu Filmlerinden Çıkmış Gibi Görünen Uzaylı Benzeri Yaratık (Video)

Endonezya'da yaşayan Hari Toae, eve girdiğinde başka bir dünyadan gelmişe benzeyen bir canlıyla karşılaştı.

Canlıyı videoya çeken Toae, muhtemelen yağmurdan korunmak için güvenli bir yer aradığını söylediği yaratığı 'stranger' olarak adlandırıp uzaylıya benzediğini söyledi. Videoyu çeken adam ne olduğunu anlamasa da bu canlının bir güve çeşidi olduğu düşünülüyor.

Videodaki enteresan canlı, görünüş olarak güveye benzese de alışıldık bir güveden çok daha iri. İki kanadı ve çeşitli boylarda dört dokungacı olan bu canlı, Arctiinae ailesinin bir üyesi olarak gözüküyor ve ayı-kelebeği adlı türle benzer özellikler taşıyor. Yarı güve yarı örümcek gibi gözüken bu tür, dokungaçlarından yaydığı feromonlar ile eş buluyor.