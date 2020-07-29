Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipte
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipte

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden 350 bilim insanı henüz 5G teknolojisi tartışılırken 6G için çalışıyor.

Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipte
29.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:45
DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden 350 bilim insanı henüz 5G teknolojisi tartışılırken 6G için çalışıyor. Finlandiya'da, Finlandiya Akademisi tarafından oluşturulan bu kurulda Türkiye'den de 3 bilim insanı Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Doç. Dr. Serhat Erküçük, Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Şadi yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Erdal Panayırcı 6G teknolojisiyle bilim kurgu filmlerindeki gibi bir dünyada yaşayacağımızı, tat, koku, dokunma hissi yaratabilen 3 boyutlu bir hologram oluşturulacağını ve telefon görüşmesi yaptığımız kişinin sanki yanımızdaymış gibi olacağını belirtti.

Finlandiya Akademisi'nin öncülüğünde kurulan ve önemli birçok kuruluşu bünyesinde bulunduran bir 6G flagship adlı ekosistem olduğunu belirten Prof. Dr. Panayırcı, "Bu sistem 2030'a doğru kullanılacağı düşünülen 6G teknolojisinin araştırma çalışmalarına başlamış durumda" dedi.

"BİLİM KURGU FİLMİ GİBİ TAT, KOKU VE DOKUNMA HİSSİ YARATAN BİR HOLOGRAM GELECEK"

10 yıl sonra çıkacak 6G'nin 5G'den farklı olarak radyofrekans dalgalarını değil LED ışıkları kullanılarak görünür ışık denilen bir bandı kullanacağını belirten Prof. Dr. Erdal Panayırcı, sözlerine şöyle devam etti: "10 yıl sonra ortaya çıkacak bu uygulamaları bir bilim kurgu gibi görüyorum. Bir uygulaması holografik teleportation dediğimiz bir uygulama. Yürüyüş, duyma, koklama, dokunma ve tatma duyularını iletebilen bir sistem. Odanıza 3 boyutlu olarak bir görüntü geliyor. Bu sistem 6G içerisinde gerçekleşecek. 6G'nin sağlayacağı diğer uygulamalar da çok önemli. Mesela tarım çok önemli rol oynayacak ve hassas tarım gerçekleşecek. Gerçek zamanlı, uzaktan sağlık hizmetleri gerçekleşecek. ABD'den bir uzman doktor eşzamanlı şekilde Türkiye'deki hastasını ameliyat edebilecek. 5G'de 1 milisaniyelik gecikme 6G'de daha az. Akıllı ortamlar ve altyapılar çok önemli olacak. Otonom araçlar olacak."

"İNTERNET ELEKTROMANYETİK DALGA YERİNE IŞIK KULLANACAK"

Dünyanın ilk 6G zirvesinin düzenlendiğini ve Türkiye'den kabul edilen 3 bilim insanı olarak 350 kişilik ekibe katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Panayırcı, "1G'de konuşmaları sadece iletirken 2G'de yalnız konuşmaları değil text mesajlarını da iletebiliyordum. 3G'de fotoğraf da iletmeye başladık ve her G (Generation-Nesil) atladıkça sistemin yeteneği bir öncekine kadar bin kat artıyor. Bu teknoloji de optik ve ışık temelli olacak. Elektromanyetik dalgaları kullanan 5G sisteminin bin katı kadar yüksek yetenekte veri taşıma yeteneğine sahip yeni bir iletişim teknolojisi. Biz buna görünür ışık ile haberleşme diyoruz. Bu görünür ışık teknolojisi şimdiki cep telefonlarımızı tamamen bir köşeye atmamıza neden olacak çünkü tamamen haberleşme olanağı ve yeni bir cep telefonu konsepti olarak karşımıza çıkacak. Bu konseptte tamamen bir LED'den çok yüksek hızda bilgiyi, veriyi alıp vermek mümkün olabilecek" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor Güncel
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram yasağı geldi
Kamu çalışanlarına WhatsApp, Telegram yasağı geldi
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Gölde olta misinalarına takılan talihsiz itfaiye eri, çırpınarak can verdi
Gölde olta misinalarına takılan talihsiz itfaiye eri, çırpınarak can verdi
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Pelin Akil Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bilim kurgu filmi gibi bir teknoloji geliyor; Türkiye'den 3 bilim insanı da ekipte - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 09:47:07. #1.14#
title