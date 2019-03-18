Bilim Karavanı Gaziantep'te

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda 5 gün boyunca Gaziantep'te okulları gezerek atölye çalışmaları yapan "Bilim Karavanı"nda öğrencilerle buluştu.

GTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, tüketen değil üreten bir nesil amacıyla yola çıkan eğitim karavanı 5 gün boyunca Gaziantep'teki okulları gezerek, Ahşap Tasarımı, 3B Modelleme-3B Yazıcı ve Robotik Kodlama eğitimleri verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun, "Bilim Karavanı Yollarda" projesi kapsamında 11-15 Mart 2019 tarihinde şehrimizde bulunan karavanda öğrencilerle bir araya gelip atölye çalışmalarına katılan GTO Başkanı Yıldırım, projenin çocuklar açısından önemini vurgulayarak, "Biz yetişkinler katma değerli ürünlere, teknolojiye, dijitalleşmeye sürekli vurgu yapıyoruz. Ülkemiz açısından büyük önem arz eden bu konuların gelişimi de temelden verilecek eğitimlere dayalı. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Öncelikle bir zemin hazırlamalı, o konuya hevesli nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda "Bilim Karavanı" da çok güzel düşünülmüş bir proje. Çocuklarımızın robotik kodlamaya, tasarıma ve teknolojik yeniliklere özendirilmesi geleceğimiz açısından çok önemli" dedi.

Zamanın teknoloji ve hızlı bir değişim zamanı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çocuklarımıza "Ne olmak, ne yapmak istiyorsun?" sorusunu sorduğumuzda "Bilişim mühendisi olmak istiyorum. Robotik kodlama yapmak istiyorum." gibi cevaplar alabilmeliyiz. Hayal ettiğimiz, ülkemizin aydınlık yarınları olacak neslimizin yetişmesi de bizlerin elinde. Çocuklarımızın hayaline ulaşması için ne kadar çaba sarf ediyoruz? Onların geleceği için nasıl yatırım yapıyoruz? Bu soruların cevabı da bu tarz projelerde, faaliyetlerde gizli Tüketim çağında üretimi, fark oluşturmayı özendirmeli tüm eğitim kurumlarımızda bunları empoze etmeliyiz" diye konuştu.

AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu 20 ili gezecek olan Bilim Karavanı; hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil oluşturma amacıyla Gaziantep'te bulunduğu süre içerisinde 6 okulda 880 öğrenciyle atölye çalışmaları gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA