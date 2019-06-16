‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.

Kaynak: Dunya.com

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