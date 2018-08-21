Bilim Kadınlarından Yeşil Binalar İçin Çözüm

Bilim kadınlarından yeşil binalar için çözüm

Türkiye'nin ilk resmi Biyotasarım Takımı

İZMİR - Ege Üniversitesinin de aralarında bulunduğu üç üniversitede görevli öğretim üyesi sekiz bilim kadının kurduğu Türkiye Biyotasarım Takımı (TBT), biyolojik kökenli doğal malzemeler üretmek üzere başlattıkları çalışma kapsamında, bakterileri kullanarak yeşil bina konseptine uygun yapı malzemesi geliştirdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı bilim kadınlarını tebrik edip yatırımcılara çağrı yaptı.

Ege, Dokuz Eylül ve Manisa Celal Bayar Üniversitelerinde görevli sekiz öğretim üyesi bir süre önce 'Disiplinlerarası Ortak Çalışma Protokolü' çerçevesinde Türkiye'nin ilk resmi Biyotasarım Takımı'nı kurdu. Yapısal, mimari ve endüstriyel alanlarda kullanılabilecek çevreye duyarlı biyotasarım ürünleri geliştirmek üzere yola çıkan bilim kadınları, bir TÜBİTAK projesiyle başlayan çalışmalar sonucunda geliştirdikleri iki ürün için patent başvurusunda bulundu. Türkiye'de biyotasarım alanında disiplinlerarası ilişkilerle bilimsel değer üreterek sektörde öncü olmayı ve çevreye katkı vermeyi hedefleyen Türkiye Biyotasarım Takımı'nı ziyaret eden Rektör Budak, mimar, biyomühendis, inşaat, makine, kimya ve elektrik-elektronik mühendislerinden oluşan bilim insanlarını tebrik etti.

"İnsan sağlığına uygun yapı malzemeleri üretiyorlar"

TBT'nin TÜBİTAK proje destekleri ve kendi imkanlarıyla bilimsel çalışmalara imza attığına dikkat çeken Rektör Budak, "Bu çalışmalar kapsamında yeşil bina konseptine uygun, organik, insan sağlığına uygun yeni yapı malzemeleri üretiyorlar. Bu anlamda iki patent başvurusunda bulunmuş durumdalar. Bu patentlerden yola çıkarak, geliştirilen çevreye duyarlı yapı malzemelerinin, inşaatlarda kullanımı söz konusu. Rektörlük olarak hocalarımızı tebrik ediyoruz. Özel sektörü, hocalarımızın projelerine yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Gündelik hayatta kullanılabilir, biyolojik kökenli"

EÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, takım olarak gündelik hayatta kullanılabilecek ve biyolojik kökenli doğal malzemeler geliştirdiklerini söyledi. Hem atık değerlendirerek hem de biyolojik proseslerle çevreye duyarlı, düşük karbondioksit emisyonuna sahip yeşil binalar için yapı malzemeleri çözümleri ürettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Çakır, "Ticarileşme aşamasında olan ürünümüz, aslında biyolojik bir süreçle yani bakterileri kullanarak malzeme üretimine olanak sağlıyor. Bu prosesle duvar örme blokları üretmeyi hedefledik. Bu konuda araştırma çalışmalarına ve ürün geliştirme aşamalarına devam ediyoruz. Sektörde yeşil bina diye yeni bir kavram var. Yeşil binalar için de farklı sertifikasyonlar mevcut ve ürünlerimizin bu sertifikasyonlar için uygunluğu ön planda olacak. Binaları oluşturan bloklar da bunlardan bir tanesi. Şu anda sektörde yabancı bir rakibimiz dışında biyolojik süreçle bu ürünü üretebilen her hangi bir rakibimiz yok. Yeşil binalar için blok üretimi yapan firmalar var, bizim ürünümüzün bunlardan artı tarafı ve farklılığı tamamen doğal bir süreçte üretilmesidir. Bu ürünler yeşil bina sertifikasyonlarına uygun yapı malzemeleridir" diye konuştu.

Türkiye Biyotasarım Takımı üyeleri; Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, Doç. Dr. Didem Akyol Altun, Dr. Öğretim Üyesi Gülden Köktürk, Doç. Dr. Ayça Tokuç, Dr. Öğretim Üyesi Feyzal Avcı Özkaban, Dr. Öğretim Üyesi Aylin Şendemir, Dr. Tuğba Keskin Gündoğdu ve Dr. Öğretim Üyesi İrem Deniz Can'dan oluşuyor.