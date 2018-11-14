Bilim İnsanlarının Türkiye'ye Dönmeleri İçin Başlangıçta 1 Milyon TL Ödenek, Aylık 24 Bin TL Burs Verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı"nı, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"na dönüştürdüklerini açıkladı.

15 ARALIK'TA ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık'ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Varank destekler hakkında şu bilgileri verdi:

EŞ VE ÇOCUK DESTEĞİ

Bu destek tasarlanırken, nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi.

1 MİLYON TL ARAŞTIRMA ÖDENEĞİ

Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak.

Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL'ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak.Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler.

AYLIK 24 BİN TL BURS

Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak.

Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye'ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye'ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak.

EKİP KURABİLECEKLER

Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler. Bu anlamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurt dışından ülkemize getirilmesi mümkün olacak. Türkiye'ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini ülkemizde kurabilmelerine yönelik her türlü imkan sağlanacak. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak.