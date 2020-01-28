Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı
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Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin tehlikeleri konusunda uyarıyor.

28.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:01
Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin insan sağlığına yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.


Pekin yönetimi salgın sonra erene kadar ülkede yaygın olan vahşi hayvan ticaretini yasakladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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