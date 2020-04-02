Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem - Haber
Koronavirüs, Teknoloji

Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem

Covid-19 için mevcut durumda herhangi bir aşı tedavisi ya da ilaç tedavisi bulunmuyor. Doktorlar şu an için hastalara semptomları hafifletecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve olası komplikasyonları önleyecek bazı ilaçlar veriyor ve vücudun virüsü öldürecek etkili antikorlar üretmesini umuyor.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem

Covid-19 için mevcut durumda herhangi bir aşı tedavisi ya da ilaç tedavisi bulunmuyor. Doktorlar şu an için hastalara semptomları hafifletecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve olası komplikasyonları önleyecek bazı ilaçlar veriyor ve vücudun virüsü öldürecek etkili antikorlar üretmesini umuyor.

Bu nedenle en iyi sonuca ulaşmak için hemen hemen bütün ilaçlar deneniyor. Bunların arasında Ebola için geliştirilen aşıdan HIV için kullanılan tedavi çeşitlerine kadar oldukça geniş bir liste var. Yine de ne yazık ki şu aşamada hastalığı gerçekten tedavi eden evrensel bir ilaç bulunmuyor.

Bu durum oldukça yakında değişebilir.

Çinli bilim insanları Covid-19 virüsünün vücuda girmesini engellemekte oldukça başarılı bazı antikorlar tespit etmeyi başardı. Tespit edilen bu antikorlar, ilerleyen dönemlerde tedavi etmek amacı ile kullanılabilir.

Bazı ülkeler bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için daha öncesinde bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan kişilerden kan alarak hasta olan kişilere veriyor. Kanda yer alan antikorlar alıcının bağışıklık sistemini toparlamaya yardımcı olur ve iyileştirmeyi hızlandırması beklenir.

Tabii yine de bu tedavinin sonuca ulaşmasının aylar sürebileceğini, bunun sağlık kuruluşlarından onay almasının da en az bir o kadar süreceğini göz önüne almak gerekiyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:22:44. #1.15#
title