Bilim İnsanlarından Açıklama: 'Metalik Hidrojen Üretmeyi Başardık'

Gaz devlerinin merkezinde, materyal fizik kurallarının önemli değişimler geçirdiği iddiası uzun süredir bilim camiasında tartışılıyor. Bu tür ortamlarda, aşırı basınç nedeniyle hidrojen gazının, metal gibi davranacak kadar sıkıştığı öne sürülüyordu. Bilim insanları, yıllardır metalik hidrojen oluşturmanın yollarını arıyordu. Metalik hidrojen, sonsuz uygulama alanıyla dikkat çekiyordu.

Şimdiye kadar bu işlemi gerçekleştirmenin bilinen tek yolu, hidrojen atomlarını bir elmas örs içinde, durumlarını değiştirene kadar sıkıştırmak idi. Onlarca yıllık denemelerden sonra tarihte ilk defa Fransız bir ekip, metalik hidrojeni laboratuvar ortamında yapay olarak üretmeyi başardı.

Araştırmanın sonuçlarına şüpheyle yaklaşanlar olsa da bilim camiasında, ekibin çalışmasını kabul eden önemli bir kesim de bulunuyor.

arXiv'de ortaya çıkan 'Observation of a first orfder phase transition of metal hydrogen near 425 GPa' adlı makalede Paul Dumas, Paul Loubeyre ve Florent Occelli imzası bulunuyor.

Araştırmaya göre bu metal hidrojen, kuantum sınırlama (bir atomun, elektron hareketi üzerinden ölçümlendirilemeyecek kadar sıkışıp küçülmesi) yasaları nedeniyle ortaya çıkmak zorunda. Kısaca herhangi bir yalıtkan materyal, yeterince basınç uygulanırsa iletken metale dönüşüyor.

Araştırmacılar, iki yeni teknoloji sayesinde bu yeni keşfi gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Bunlardan ilki, eskiden düz olarak inşa edilen örslerin artık küçük dairesel deliklere sahip yüzeylere dönüştürülmesi. Böylece daha önce 400 GPa basınç limiti olan örsler, 600 GPa basınca dayanabilir hale geldi.

Hidrojen örneği, -193 santigrat derecede 425 GPa basınca maruz kaldığında tüm kızılötesi radyasyonu çekmeye başladı. Bu sonuç, eleştiri ve şüphe çekti. Bunun sebebi ise daha önceki deneylerin ya hatalı ya da tutarsız çıkması oldu.

Bu araştırma da henüz hakemlerce incelenmedi ve diğer fizikçiler tarafından da test edilmedi.

Sentetik bir materyal olarak, metalik hidrojenin oda sıcaklığında süperiletken özelliklerinin olabileceği ve meta-stabil (normal basınca döndüğünde de yapısını kaybetmeyen) bir malzeme olduğu öne sürülüyor. Bu durum, elektronik gibi alanlarda adeta bir devrim etkisi yaratacak.

Bir noktada soğuk füzyona benzeyen bu işlemi gerçekleştirdiğini iddia eden herkesin, zor sorulara hazır olması gerekiyor.