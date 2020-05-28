Bilim İnsanları Uyardı: Sosyal Mesafede İki Metre Yeterli Olmayabilir Covid-19 ile mücadele kapsamında alabileceğiniz en iyi önlemlerin başında sosyal uzaklaşma ve

Covid-19 ile mücadele kapsamında alabileceğiniz en iyi önlemlerin başında sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kuralları geliyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sosyal mesafede iki metre kuralının yeterli olmayabileceğini işaret ediyor. İşte yapılan çalışmalara dair merak edilen detaylar!

Sosyal Mesafede İki Metre Yeterli mi?

Eğer kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse sosyal mesafe olarak adlandırılan şey, iki veya daha fazla kişi arasında mesafe bariyeri yaratmanın bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu mesafe ile birlikte virüsün kişiler arasında yayılımının önlenmesi veya durdurulması hedefleniyor.

Mevcut durumda yeni salgına karşı kullanılabilecek bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde de etkili bir ilacın çıkıp çıkmayacağı konusunda halen bazı belirsizlikler mevcut. Bunların yokluğunda yapılabilecek en iyi şey ise virüsün hızlı yayılımını önlemek olacaktır.

Tayvan Ulusal Sun Yat-Sen Üniversitesi bünyesinde görev alan Chia Wng ve California Üniversitesi bünyesinde görev alan Robert Schooley yaptıkları yeni araştırmanın sonuçlarını Science Dergisi içerisinde yayımladı. Bu araştırmalara göre sosyal mesafe kapsamında tavsiye edilen iki metre yeterli bir uzaklık olmayabilir.

Söz konusu durumun kapalı ortamlar için geçerli olmadığını vurgulayan bilim insanları, bu ortamlarda virüsün saatler ilerledikçe daha yaygın ve daha yoğun hale geldiğini ve kapalı mekanlarda maske takılması gerektiğini belirtiyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.