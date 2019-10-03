Bilim insanları tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdi

03.10.2019 11:31

Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdiklerini açıkladı.



Japon medyasına göre Japonya Tıp Koleji'ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya encekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapan kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği ve bunun da hayatta kalma oranını önemli ölçüde arttıracağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle