Bilim insanları tesadüfen yaşlanmayı tersine çevirdi: Karışım verilen 9 kişi 2.5 yıl gençleşti

Bilim insanları tesadüfen yaşlanmayı tersine çevirdi: Karışım verilen 9 kişi 2.5 yıl gençleşti

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma bilim insanlarının yaşlanmayı geri çevirebileceğini ileri sürdü

06.09.2019 22:15
Bilim insanları tesadüfen yaşlanmayı tersine çevirdi: Karışım verilen 9 kişi 2.5 yıl gençleşti

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma bilim insanlarının yaşlanmayı geri çevirebileceğini ileri sürdü.


Araştırmaya katılan gönüllülere bir yıl boyunca değişik ilaçlardan oluşan bir karışım verildi ve bir yılın sonunda bu kişilerin biyolojik yaşlarının 2,5 yıl gerilediği tespit edildi. Bu sürede katılımcıların genomları üzerindeki izler ve bağışıklık sistemlerinin gelişme kaydettiği gözlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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