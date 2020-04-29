Bilim İnsanları Plastik Atıklar İçin Yeni Bir Çözüm Buldu
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Bilim İnsanları Plastik Atıklar İçin Yeni Bir Çözüm Buldu

Dünya genelindeki en büyük sorunlarından birisi de hiç şüphesiz plastik atıklardır.

Bilim İnsanları Plastik Atıklar İçin Yeni Bir Çözüm Buldu
29.04.2020 02:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 02:27

Dünya genelindeki en büyük sorunlarından birisi de hiç şüphesiz plastik atıklardır. Özellikle de bu plastik atıkların geri dönüşümlerinin çok zor olması problemi büyütüyor.

Dünya genelinde yaşanan plastik krizi bir türlü aşılamıyor. Bütün ülkelerde plastiklerle ilgili çeşitli düzenlemeler geliştirildi. Örneğin bazı ülkeler plastik kullanımını azaltmak için bunları ücretli hale bile getirdi. Türkiye'de de hatırlayacağınız üzere plastik poşetler ücretli statüye yükseltildi. Dünya genelinde bu tür tedbirler sayesinde plastik kirliliği azaltılmış oldu.

Bilim insanları yeni çözümler arıyor

Birçok ülke çöp sorunu için yeni çözüm yolları ararken bilim insanları önemli bir buluş yaptığını açıkladı. ABD ve Avrupa üniversitelerinin birlikte çalışması sayesinde kimyasal çözünme yöntemi bulundu.

Normal şartlarda plastik atıkları ayrıştırmak neredeyse imkansızdır. Ancak bilim insanları geliştirdikleri yeni teknikler sayesinde bunu mümkün hale getiriyor. Kimyasal yöntemler ile birlikte plastikler moleküllerine ayrılacak ve daha sonra bu moleküller birleştirilerek geri dönüşüm işlemi sağlanacak.

Şimdilik bilim insanları plastik atıkların tekrar tekrar kullanılabilmesi üzerine yoğunlaştı. İlerleyen zamanlarda bunun yerine uygulanabilecek bir yöntem bulunamadı. Plastik petrol türevleri içerisinde yer aldığı için dünyanın en zor ayrıştırılan materyalleri arasındadır.

Kaynak: Tamindir

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