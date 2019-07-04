Bilim İnsanları, Paralel Evrenleri Kanıtlamak İçin Bir Geçit Açacaklar

2019 yılı, insanlığın bir başka evrene geçitler açtığı ilk yıl olabilir mi? Gölgelerin içindeki yeni bir diyara, bir paralel evrene geçiş mümkün mü? Belki.

ABD Tenessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarından araştırmacılar, en azından kağıt üzerinde bu durumun gerçek olabileceğine inanıyor. Ekibin kurulumunu tamamladıkları yeni deneyde, pek çok açıdan bizimkine benzeyen bir ayna evrenle karşılaşacağımıza inanılıyor.

Bu fikrin arkasında ise fizikçi Leah Broussard var. Araştırmacı, gerçekleştirilen girişimi "oldukça çılgın" olarak nitelendirdi. Ayna boyutu, her ne kadar insana ilk önce "Ya o Doctor Strange'in attığı büyü değil miydi?" dedirtse de gerçekte fizikçilerin uzun süredir tartıştıkları bir konu. Pek çok açıklanamayan sonuç için gerçekliğimizi çarpıtan ayna paralel evren teorisi ortaya atılır. Yine de böyle bir evrenin varlığına dair somut bir kanıt bulunmuyor.

Araştırmacılara ilham veren çalışma, 1990'lı yıllarda yapılan ve nötron parçacıklarının, atom çekirdeğinden proton parçacıklarının çıkartılmasından sonra çökme sürelerinin incelendiği bir başka deney idi. Nötronlar, farklı hızlarda çöküp proton oluşturuyordu. (Pozitif bilimlerde diğer bütün şartlar aynı olduğunda deneylerin aynı sonuçları vermesi beklenir. Bu durum bir anomali yaratmıştı.)

Sistemlerden birinde, serbest nöronlar manyetik alanlarla yakalanmış ve özel tuzaklara yerleştirilmişti. Diğerleri ise nükleer reaktör akışında yer alıyordu. Reaktör akışındaki parçacıkları, diğer parçacıklardan 9 saniye daha uzun sürede çökmüştü.

Buradaki rakam küçük bir farkı gösterse de bilim insanlarını rahatsız etmişti. Ayna evren ile olan etkileşim aradaki gecikmeyi açıklayablecek bir yol olarak görülüyor.

Yeni deneyde nötronlardan oluşan bir ışın, aşılamayan bir duvara gönderilecek. Duvarın öteki tarafında bir nötron dedektörü bulunacak. Normalde cihazın nötron tespit etmemesi bekleniyor. Nötron varlığının gözlemlenmesi durumunda ise paralel evren teorisi doğrulanmış olacak. Kurulacak olan manyetik alanlar, boyutlar arasında geçişi kolaylaştıracak. Bir anlamda ilk defa boyutlararası geçit açılmış olacak.

Araştırmanın başındaki isim olan Broussard, sonuç olarak "sıfır hareket" tespit etmeyi beklediğini belirtti. Yine de duvarın arka tarafında bir şeyler bulmaları, pek çok bilimsel tartışmayı da yanında getirecektir.

Paralel evren teorisi, Büyük Patlama ile ortaya çıkması gereken ama bir türlü yeterince çok miktarda bulamadığımız Lithium 7 izotoplarının yerini ve galaksimizin dışından gelen yüksek enerjili, yüksek hızlı ışımaları da açıklayabilir.