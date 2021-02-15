Bilim insanları Otolojide 10. Kış Toplantısı'nda buluştu

İşitme kayıplarının şimdiye dek irdelenmeyen ve daha önce göz ardı edilen çok sayıda detay Otolojide 10. Kış Toplantısı'nda derinlemesine ele alındı.

İşitme kayıplarının şimdiye dek irdelenmeyen ve daha önce göz ardı edilen çok sayıda detay Otolojide 10. Kış Toplantısı'nda derinlemesine ele alındı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda Ankara ve çevre illerden otoloji uzmanlarının katıldığı toplantı serisi, bu yıl ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'nın birçok ülkesinden, otolojide fikir lideri olan 26 bilim insanını konuşmacı olarak ağırladı.

"Sıra Dışı Durumlarda İşitme" temasıyla gerçekleştirilen toplantıda, işitme kayıpları çizgi dışı koşullarda irdelenerek bir ilke imza atıldı.

Etkinliği, Türkiye'nin yanı sıra Singapur, Hindistan, Güney Afrika, İtalya, Fransa, Danimarka, Belçika ve İngiltere'nin de içinde yer aldığı 68 ülkeden 1.000'i aşkın sağlık profesyoneli takip etti.

Otolojide uzman bilim insanları, bebeklik döneminde cihazlandırma, çocukluk dönemi işitme kayıpları, konuşma diskriminasyonu düşük hastada işitme rehabilitasyonu, geç dönem otoimmün işitme kayıplarında çözüm, odituar nöropatide işitme rehabilitasyonu, iç kulak iletim tipi işitme kayıpları, dehisans & PLF ve işitme, dar hava kemik aralığı olan işitme kayıplarında cerrahi, ileri otosklerozda seçim stapedektomi veya kohlear implant, tek işiten kulak cerrahisi ve tek taraflı total işitme kaybında karşı kohleadan yararlanım gibi konularda deneyimlerini paylaştı.

Toplantıda ayrıca geniş vestibüler akudauktta işitme, tek taraflı total işitme kaybında kohlear implant, kohlear sinirin görülemediği malformasyonlarda implant sonrası işitme, akustik tümör cerrahisinde işitmenin gerçek zamanlı monitörizasyonu, meniere cerrahisi sonrası işitme, akustik tümör cerrahisi sonrası işitme ve vestibüler implant cerrahisinde işitmenin restorasyonu konuları da ele alındı.

"Sanal iletişimin avantajlarını kullanıyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, salgın nedeniyle marttan bu yana sanal ortamlarda bir araya geldiklerini bildirdi.

Yüz yüze toplantıları çok özlediklerini ancak çevrim içi iletişimin herkesi buluşturabilme özelliğini avantaja çevirdiklerini kaydeden Karaeminoğulları, "Bugün bu avantaj sayesinde, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Belçika, Danimarka ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden 26 bilim insanı, otolojiye çok değerli katkılarda bulunacak." açıklamasında bulundu.

Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ise toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, etkinliğin, sanal iletişimin avantajlarından payını aldığını bildirdi.

Bu sayede Avrupa ülkelerinde otolojide fikir lideri olmuş bilim insanlarını da davet ederek, çok önemli bilgilerin otolojinin ustalarından sentezlenmesini sağladıklarını kaydeden Özgirgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi ve zaman yönetimi açısından fiziksel toplantılara katılamayan bilim insanları sanal süreçte deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Bu yıla kadar işitme kayıplarını çizgi dışı koşullarda hemen hemen hiç irdelememiştik. Halbuki yaşam kalitesi ve teknolojinin gelişmesi ile daha önce göz ardı edilen birçok detay günümüzde büyük önem kazanmış durumda. Bu nedenle, otolojinin zorlukları ile örtüşen konuları derinlemesine tartışma fırsatı oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan