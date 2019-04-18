Bilim İnsanları Ölmüş Domuz Beyinlerini 'Canlandırmayı' Başardı

Bilim insanları beynin daha önce tahmin edilenden daha dayanıklı olduğunu ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Amerikalı araştırmacılar, ölümü gerçekleştiği düşünülen domuz beyinlerine saatler sonra verdikleri yapay kan ile organın yeniden 'canlanmasını' sağladı.

İnsan ve memeli hayvanların beynindeki hücreler, kan dolaşımı durduğu andan itibaren fonksiyonlarını yitirmeye başlıyor. Bu sürecin daha önce geri döndürülemez olduğu düşünülüyordu. Euronews.com'da Görüntüle