Bilim insanları: Kovid-19 Delta Plus varyantının riskli olduğunu söylemek için erken
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Bilim insanları: Kovid-19 Delta Plus varyantının riskli olduğunu söylemek için erken

Bilim insanları: Kovid-19 Delta Plus varyantının riskli olduğunu söylemek için erken
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Hindistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Hindistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etti.

Mutasyona uğradığı düşünülen bir varyantın daha kolay ve hızlı bulaşma, daha ağır seyreden hastalık ve antikora karşı gösterdiği direnç gibi kriterlerden en az birini yerine getirdiğine kanıt bulunabilirse "endişe varyantı" olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, Delta Plus'ın "endişe varyantı" olarak sınıflandırılmasını sorgulayan bazı virologlar, söz konusu varyantın diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğunu veya hastalığın daha ağır seyretmesine yol açtığını kanıtlayacak herhangi bir verinin olmadığını söyledi.

Virolog Dr. Gagandeep Kang, henüz yeni varyant hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bir veri olmadığını ifade ederken, yeni varyantın endişe verecek türden olup olmadığını anlamak için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ilk kez Nisan ayında görülen Delta Plus varyantının Hindistan'ın üç eyaletinde yaklaşık 40 kişide tespit edildiğini ve söz konusu varyantın 9 ülkede daha (ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin) görüldüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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