Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak

Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracakAFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak koronavirüs salgınına karşı 'İvermektin' isimli ilacını kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak için çalışma başlattı.

Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak
20.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:03

Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak koronavirüs salgınına karşı 'İvermektin' isimli ilacını kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak için çalışma başlattı. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye'de ilk olan bu çalışmadan olumlu sonuçlar almayı beklediklerini söyledi.Koronavirüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan tedavi programlarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ederken, salgınla mücadelede kullanılabilecek alternatif tedavi yöntemleri ve ilaç çalışmaları da hızla sürüyor. AFSÜ de alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayını alarak, İvermektin isimli ilacın koronavirüs tedavisindeki etkilerini araştırmak üzere çalışma grubu oluşturdu.'MEVCUT YÖNTEMLERİN DIŞINDA BİR UYGULAMA OLACAK'Türkiye'de bu alandaki ilk çalışma olan İvermektin tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bu çalışmadan olumlu sonuçlar elde ederek koronavirüs tedavisinde alternatif bir yöntemle sonuca gitmek istediklerini söyledi. Okumuş, "Pandemi süreci başladığı andan itibaren biz 'bu hastalıkla mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz' diyerek çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların neticesinde ülkemizde şu anda mevcutta kullanılan tedavi yöntemleri dışında, başka bir ilacın veya molekülün koronavirüsle mücadelede kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çalışmaya başladık. Şu anda bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, ülkemizdeki mevcut tedaviler dışında bir ilacın koronavirüsteki etkinliği ve güvenini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor." dedi.'ARAŞTIRMAMIZI ÇOK MERKEZLİ YAPACAĞIZ'Özellikle veterinerler tarafından hayvanlar üzerinde parazit ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan İvermektin tedavisinin koronavirüs tedavisinde de kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Okumuş, "İvermektin adını verdiğimiz daha önce hayvanlarda parazitel enfeksiyonlarda kullanılan, bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi bazı viral enfeksiyonlarda da tedavideki etkinliği araştırılan ilaç için Sağlık Bakanlığı'ndan resmi onay aldık. Üniversitemizden sorumlu araştırmacı Prof. Dr. Neşe Demirtürk (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Semiha Orhan (yoğun bakım uzmanı), yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya (AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı) hocamızla beraber İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte 3 merkezde yani çok merkezli bir çalışmanın startını vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.'ÇIKACAK HER SONUÇ BİLİME KATKI OLACAK'Bu ilacın ağır koronavirüs enfeksiyonu, ağır pnömonisi (zatürre) olan hastalardaki etkinliği ve güvenilirliğini araştıracaklarını ifade eden Okumuş, "İnşallah hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz sonuçlar olumlu veya olumsuz fark etmez çünkü olumsuz olması da bilime katkıdır. Elde ettiğimiz sonuçları tüm bilim camiasıyla bilimsel platformda inşallah sonuçları bitirdiğimizde de paylaşacağız" dedi.AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, çalışmanın detaylarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çalışmamız yaklaşık 60 vakadan oluşuyor. Bunlardan 30'u vaka grubu. Yani İvermektin tedavisi verilecek grup. Bunun yanında 30 vaka da kontrol grubu. Hem kontrol grubu hem de İvermektin verilecek grupta tüm hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış rehberler ışığında belirlenmiş tedavileri almaya devam edecek. Yani biz bu çalışmamızda normal Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu tedaviye ek olarak İvermektin kullanacağız. ve İvermektin'in bu süreçteki etkinliğini ve güvenliğini araştıracağız. Sonuçta 30 vaka 30 kontrol vakası olacak. 3 merkezde olduğu için tabii biraz da pandeminin artık şiddetinin azaldığı ve vaka sayısının azaldığı bir dönemdeyiz. Biz yaklaşık 1- 2 ay içerisinde çalışmayı tamamlamayı umuyoruz. Çalışmanın süresi 3 ay. 3 ay izin aldık ama muhtemelen sonuçlarını almış oluruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli olursak bayramdan sonra özgür oluruz
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bilim insanları, koronavirüse karşı 'İvermektin'i araştıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 18:04:09. #1.14#
title