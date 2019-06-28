Bilim İnsanları, Kellik Sorununu Kökten Çözecek Bir Tedavi Geliştiriyor

Bilim insanları, kök hücreleri kullanarak doğal görünümlü saç oluşturabileceklerini keşfetti. Bu gelişmenin sonucunda kellik sorununun yakında ortadan kaldırılabileceği düşünülüyor.

Amerikalı bilim insanları, insanların pluripotent kök hücrelerinden alınan dermal papilla hürelerini kullanarak fare derisinde kıl çıkarabildiklerini belirtti. Uzmanlar, araştırmalarının sonuçlarını, Los Angeles'ta gerçekleşen Uluslararası Kök Hücre Araştırması Topluluğu toplantısında paylaştı.

Araştırmada yer alan Alexey Terskik, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Artık güçlü, kontrol edilebilir bir yöntemle birlikte, insanların uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden alınan dermal papilla hüreleriyle birlikte doğal görünen kıllar oluşturabiliyoruz. Bu, hücre temelli saç dökülmesi terapileri ve rejeneratif tıp konusunda büyük bir gelişme."

Araştırmacılar bu işlemi insanlar üzerinde deneme konusunda sabırsızlık duyduklarını ve basit bir kan alımı sonucunda elde edilebilecek sınırsız kök hücre stoku olduğunu belirtti.

Kellik genellikle 50 yaş üstü erkeklerin yarısını etkilerken, birçok erkeğin ergenlikten itibaren saç dökülmeleriyle karşılaştığı belirtiliyor. Şu anki tedavilerse dünyanın belirli alanlarında 1.000 sterlin (yaklaşık 7.300 TL) ila 30.000 sterlin (yaklaşık 220 bin TL) arasında değişiklik gösteriyor.

Bu çalışmaların gelecekteki kellik sorununu ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.