Bilim insanları isyanda! Ergönül, covid-19'a yönelik dünyada neredeyse on binlerce makale olduğunu, Türkiye'nin ise bu çalışmalar noktasında yetersiz kaldığını söyledi.

Ergönül, covid-19'a yönelik dünyada neredeyse on binlerce makale olduğunu, Türkiye'nin ise bu çalışmalar noktasında yetersiz kaldığını söyledi. Ergönül, bunun sebebini ise hem Türkiye'nin yazı geleneğinin güçlü olmaması ile hem de bilimsel çalışma yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu ile açıkladı ve "Bilimde çok temel bir kural vardır, söz uçar yazı kalır, sözle yürümez bu işler" dedi. Ergönül salgınla ilgili de öngörülerde bulundu...