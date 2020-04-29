Bilim İnsanları Doksan Gün Etkili Dezenfektan Geliştirdi
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Bilim İnsanları Doksan Gün Etkili Dezenfektan Geliştirdi

Covid-19 salgınında yayılımı yavaşlatmak adına tercih edilen yöntemlerden birisi olan dezenfektasyon işlemi özellikle ortak kullanım alanları için kritik bir öneme sahip.

Bilim İnsanları Doksan Gün Etkili Dezenfektan Geliştirdi
29.04.2020 02:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 02:27

Covid-19 salgınında yayılımı yavaşlatmak adına tercih edilen yöntemlerden birisi olan dezenfektasyon işlemi özellikle ortak kullanım alanları için kritik bir öneme sahip. Bu kapsamda çalışmalar yürüten bilim insanları doksan gün etkili dezenfektan geliştirdiklerini duyurdu.

Doksan Gün Etkili Dezenfektan Nerelerde Kullanılacak?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanları, koronavirüs tipleri de dahil olmak üzere çoğu bakteri ve virüsü öldürmek için yüzeylerde uygulanabilecek bir anti-mikrobiyal kaplama geliştirdiklerini belirtti.

Söz konusu dezenfektanın cam, metal, plastik ve kumaş gibi çeşitli yüzeyler için geliştirildiğini, insan vücudu için uygun olmadığını ve kullanıma uygun yüzeylerde 90 güne kadar etki gösterebildiğini vurgulayalım.

MAP-1 olarak da bilinen bu anti-mikrobiyal kaplama alkol veya ağartıcı kullanan diğer geleneksel dezenfektanlar ile kıyaslandığında, sıvının buharlaşması nedeniyle yaşanılan işlev kaybına çok daha önemli ölçüde uzun süre dayanıyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen dezenfektanın önümüzdeki ay itibarıyla belirli yerlerde satışa sunulması ve yapısı gereği ortak kullanım alanlarında kullanılması hedefleniyor. Söz konusu ürünün ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

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