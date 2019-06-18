Bilim insanları deniz süngerinden kanser ilacı üreteceğini açıkladı

ABD'deki Harvard Üniversitesi 'nden ve Japon bilim insanları deniz süngerlerinden elde edilen molekülleri, sentezleyerek kanser tedavisi için kullanılabilecek güçlü bir ilaca dönüştürmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanlarının bu yeni stratejisi moleküller üzerindeki araştırmaya hız kazandırırken, insanlar üzerinde de klinik deneylerde kullanılabileceği açıklandı.

'Halichondrins' adı verilen moleküller, 1980'li yıllarda Japon bilim insanları tarafından deniz süngerlerinde bulunmuştu. Bu moleküllerin fareler üzerindeki laboratuvar denemelerinde etkili bir şekilde tümörlerle savaştığı gözlemlenmişti.

Gizmodo sitesinin haberine göre uzun yıllar deniz süngerlerinden yeteri kadar molekül elde edilememesi üzerine 1990'lı yılların başında bilim insanları, bu moleküllerin halichondrin adıyla yapay versiyonlarını yapmayı başardı. Japon bilim insanları bu buluşun ardında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı, meme kanseri tedavisinde kullanılan 'Eisai' adlı kanser önleyici bir ilaç üretti.

Bu çalışmaya katılan araştırmacılar 'E7130' adı verilen yeni ilaç denemesinde 'halichondrin B' molekülünü sentezleyerek daha fazla oranda elde edilebileceğini kaydetti.

E7130'ün önce fareler üzerinde deneneceği açıklandı.

Habere göre, bu moleküller hali hazırdaki ilaçlarla birlikte kullanılarak kemoterapilerdeki başarı şansını artırabilecek. Ancak, E7130 ilacının şimdilik lenf ve kan damarlarında görülen ve nadir bir kanser türü olanan 'anjiyosarkom' için test edileceği bildirildi.

Araştırmanın sonuçları hafta başında Nature bilim dergisinde yayımlandı.

Kaynak: DHA

- Yağcı