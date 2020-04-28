Bilim İnsanları Çok Daha Ölümcül Bir Salgın Beklediklerini Açıkladı
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Bilim İnsanları Çok Daha Ölümcül Bir Salgın Beklediklerini Açıkladı

SARS-CoV-2 virüsü nedeniyle yaşanan salgın hayatı derinden etkilemiş olsa da bilim insanları ilerleyen dönemlerde daha kötü ihtimallerin söz konusu olabileceğini vurguladı.

Bilim İnsanları Çok Daha Ölümcül Bir Salgın Beklediklerini Açıkladı
28.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:27

SARS-CoV-2 virüsü nedeniyle yaşanan salgın hayatı derinden etkilemiş olsa da bilim insanları ilerleyen dönemlerde daha kötü ihtimallerin söz konusu olabileceğini vurguladı. Uzmanlar çok daha ölümcül bir salgın beklendiğini ve buna karşın hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

Çok Daha Ölümcül Bir Salgın mı Çıkacak?

Dr. Aleksandr Myasnikov yaptığı açıklamalarda şu sıralar gündemimizde olan yeni tip koronavirüs salgınına kıyasla çok daha ölümcül bir salgının ilerleyen dönemlerde hayatımızı tehdit edebileceği söyledi. Kendisi, Rusya'da yeni tip koronavirüs pandemisinin izlendiği merkezde görev alıyor.

Myasnikov'a göre bu merkezde görev alan diğer tüm bilim insanları da yaklaşık yüzde 35 ölüm oranına sahip bir salgın beklediklerini belirtti. Bu da, salgına yakalanan her üç kişiden birisinin öleceği anlamına geliyor.

Nitekim son araştırmalar yeni tip koronavirüs ile bağlantılı ölüm oranının yüzde 0,36 dolaylarında olduğunu işaret ediyor. Bu da, beklenen salgının yeni tip koronavirüse kıyasla en az 100 kat daha ölümcül olacağı anlamına geliyor.

Bazı benzer açıklamaları farklı ülkelerden ve farklı bilim insanlarından da duymuştuk. Ortak görüş, bu pandemiden bir ders alınıp önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek ciddi salgınlara karşı önlem alınması noktasında.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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