Bilim insanları, Çin'de doğal koruma alanlarından uzaklaşan filleri olağan dışı buluyor
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Bilim insanları, Çin'de doğal koruma alanlarından uzaklaşan filleri olağan dışı buluyor

Bilim insanları, Çin'de doğal koruma alanlarından uzaklaşan filleri olağan dışı buluyor
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin'in güneybatısında doğal koruma alanından yaklaşık 500 kilometre uzaklaştığı tespit edilen vahşi Asya filleri, bilim insanlarını şaşırtıyor.

Çin'in güneybatısında doğal koruma alanından yaklaşık 500 kilometre uzaklaştığı tespit edilen vahşi Asya filleri, bilim insanlarını şaşırtıyor.

BBC'nin haberine göre, bir yılı aşkın süredir doğal koruma alanlarından uzaklaşarak, önce ülkenin kuzeyine, ardından güneye doğru ilerleyen nesli tükenmekte olan fillerin uzun yürüyüşü sürüyor.

Bilim insanları, ülkede fillerin en uzun mesafeli göçü olarak bilinen olayın nedeninin henüz bilinmediğini ve insansız hava araçlarıyla takip edildiğini belirtiyor.

Zambiya merkezli bir yaban hayatı koruma örgütü Game Rangers International'dan Lisa Olivier, fillerin rutin bir şekilde ilerlediğini ve güvenli bir yer bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Yolculuk sırasında iki dişi filin doğum yapmasına değinen Olivier, fillerin doğum yapmak üzereyken yeni alanlara taşınmalarının alışılmadık bir şey olduğunu vurguladı.

Olivier, Asya fillerinin normalde tehlikelere hızla harekete geçebilmesi için bir ağaca ya da tümseğe yaslanarak uyuduğunu hatırlatarak fil sürüsünün düz zemin üzerinde uyudukları fotoğrafın sıra dışı olduğunu belirtti.

New York'ta Hunter College'da fil psikolojisi alanında öğretim üyesi Joshua Plotnik de fillerin doğal yaşam alanlarından ayrılmasının gıda, su ve barınak ihtiyaçlarıyla ilgili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, bu olayın Çin'de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu vurgulamıştı.

İnsansız hava araçlarıyla takip edilen fil sürüsünün, kapıları parçaladıkları, dükkanlara zarar verdiği, yiyecekleri çaldığı, bir kanalda yıkandıkları ve ormanın ortasında uyuyakaldıkları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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