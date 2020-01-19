Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti
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Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma yapan disiplinlerarası bir ekip, kendini yenileyebilen canlı tuğla üretti. İnşaat sektörünü devrim yaratabilecek gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmek ve sera gazı salınımını azaltmak mümkün olacak.

19.01.2020 08:29 | Son Güncelleme: 19.01.2020 08:29
Bilim insanları canlı ve kendini tamir edebilen tuğla üretti

'nde bilim insanları kendini yenileyebilen canlı tuğla üretti. İnşaat sektörünü devrim yaratabilecek gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmek ve sera gazı salınımını azaltmak mümkün olacak.


Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma yapan disiplinlerarası ekip, kum ve bakterilerden canlı ve üreyebilen bir beton geliştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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