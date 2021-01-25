Bilim insanları balık çiftliklerindeki deniz canlılarını araştırdı
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Bilim insanları balık çiftliklerindeki deniz canlılarını araştırdı

25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:29
Bilim insanları balık çiftliklerindeki deniz canlılarını araştırdı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden bir grup akademisyen, TÜBİTAK projesi kapsamında daldıkları balık çiftliklerinde 39 farklı deniz canlısını görüntüledi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden bir grup akademisyen, TÜBİTAK projesi kapsamında daldıkları balık çiftliklerinde 39 farklı deniz canlısını görüntüledi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol'un yürütücülüğünü yaptığı "Ege Denizi balık çiftliklerinde kafes altı doğal balık topluluklarının mevsimsel değişimi" isimli proje kapsamında araştırmacılar, İzmir ve Muğla yöresinden seçilen balık çiftliklerinde ağ kafeslere dalarak hızlı görsel sayım metoduyla sayım yaptı.

Bilim ekibi, toplam 39 farklı deniz canlısını çipura ve levrek yetiştirilen ağ kafesler civarında tespit etti.

Açıklamada, sayımlar sonucu en çok bulunan balığın yüzde 80 oranla kupes olduğu, onu gümüş balıkları, kolyoz, tirsi, melanur ve kefallerin izlediği kaydedildi. Araştırmacılar ayrıca yunus, fok, orkinos, kılıçbalığı, kaplumbağa ve bazı lesepsiyen (Kızıldeniz göçmeni) balıklarını da ağ kafesler civarında görüntüledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akyol, "Balık çiftliklerinin geleneksel vahşi türlerinin yanı sıra bu türler Akdeniz'de ilk kez Türk çiftliklerinden kaydedildi. Ayrıca koruma altındaki Akdeniz keşiş fokları da bu çiftlikler civarında zaman zaman kafes yüzdürücüleri üzerinde güneşlenirken görüntülendi. Özellikle şişe burunlu yunuslar, bu alanlarda sıkça görüldü. Köpekbalıkları, orkinoslar, deniz kaplumbağaları, kılıçbalığı ve çeşitli vatozlar da bu balık çiftliklerini zaman zaman ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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