Bilim İnsanları Açıkladı: Partnerinizle Birlikte Uyumak Yaratıcılığınızı Arttırıyor
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Bilim İnsanları Açıkladı: Partnerinizle Birlikte Uyumak Yaratıcılığınızı Arttırıyor

Bilim insanları tarafından uzun bir süredir yapılan araştırmaların sonucunda, partnerinizle birlikte uyumanın sanıldığından çok daha büyük yararları olduğu görülüyor.

Bilim İnsanları Açıkladı: Partnerinizle Birlikte Uyumak Yaratıcılığınızı Arttırıyor
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:33

Bilim insanları tarafından uzun bir süredir yapılan araştırmaların sonucunda, partnerinizle birlikte uyumanın sanıldığından çok daha büyük yararları olduğu görülüyor. Avrupa merkezli bu araştırma, çiftlerin aslında ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Kiel Üniversite Hastanesi araştırmacılarının yaptığı ve "Frontiers of Psychiatry" dergisinde yayınlanan küçük çaplı bir araştırmaya göre, birlikte uyuyan çiftler diğerlerine göre çok daha fazla derin uyuyabiliyor. Derin uyku aynı zamanda çok fazla ve çeşitli rüyalar görmek anlamına da geliyor. Bu durum hem güne daha zinde başlamanızı sağlar hem de yaratıcılığınızı arttırır.

Bilim insanları birçok çiftle deney yaptı

Danimarkalı ve Alman araştırmacılardan oluşan ekibin 12 genç çift üzerinde yaptığı çalışma için, söz konusu 24 kişi dört gece boyunca uyku laboratuvarında partneriyle birlikte uyutuldu. Bunlar içerisinden bazıları ise yalnız başına uyudu.

Uykunun derin hali olarak adlandırılan REM bölümünde görülen rüya sayısı çok fazla artabiliyor. Ayrıca derin bir uyku sağladığı için ruh sağlığına çok olumlu etkileri olduğu uzmanlar tarafından uzun bir süredir zaten söyleniyordu. Bu deneyle birlikte, partneri ile uyuyan kişilerin aslında çok daha dengeli bir ruh haline sahip olabileceği ve yaratıcılıklarının artacağı görülüyor.

Bu deneyin ilginç olan bir diğer tarafı, çiftlerin yakınlığı arttıkça daha senkronize uykunun mümkün olduğunun görülmesiydi. Böylece çiftler, çok daha dengeli bir uyku yakaladı. Henüz küçük bir araştırma grubu kullanıldığı için sonuçların kesin olduğu söylenemez. Peki sizin bu konuyla ilgili aklınızda soru işaretleri var mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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