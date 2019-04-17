Bilim İnsanları 42 Bin Yıllık Tay Fosilinden Kan Örneği Aldı

Bilim insanları geçen yıl Sibirya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan 42 bin yıllık tay fosilinden sıvı kan örneği almayı başardı.

Bilim insanları şimdi de aldıkları kan örneğinden canlı hücreler toplayarak bu soyu tükenmiş at türünü klonlama denemelerine başlamayı planlıyor.

Gizmodo haber sitesinin aktardığına göre, geçtiğimiz yıl Batagaika bölgesindeki bir çukurda donmuş ve oldukça korunmuş halde bulunan tay yavrusunun soyu tükenmiş 'Lena' atı cinsi olduğu belirlendi.

Tayın iç organlarının yanı sıra koyu kahverengi saçları, kuyruğu ve yelesi de korunmuş halde bulundu.

Kuzey Doğu Federal Üniversitesi ile Güney Kore Sooam Biyotek Araştırma Derneği'den araştırmacılar, ortaklaşa yürüttükleri çalışmada fosilleşmiş taydan klonlama olasılığı için yaşayan hücreleri toplamaya çalıştı.

Siberian Times gazetesi ise araştırmacıların fosil tayın kalp damarlarından kan örneği almayı başardıklarını aktardı. Ancak alınan kan örneğinden canlı hücrelerin büyüyüp büyümeyeceği henüz kesin değil.

Yakutistan'daki Mamut Müzesi Müdürü Semyon Grigoryev Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Tay öldüğünde yaklaşık olarak üç aylık olduğunu tahmin ettiklerini ve tayın bedeninin buz zemin sayesinde tamamen korunmuş olarak bulunduğunu belirterek, at yavrusunun buz çağından bugüne kadar en iyi şekilde korunmuş canlı örneği olduğunu söyledi. - Yağcı

Kaynak: DHA