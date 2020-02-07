Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti
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Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti

Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu

07.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:56
Bilim insanları 2 bin yıllık tohumdan türü yok olmuş hurma ağacı üretti

Bilim insanları 'de yakınlarında bulunan 2 bin yıllık hurma çekirdeklerinden türü yok olmuş hurma ağacı üretmeyi başardı.


Şu ana kadar çimlendirilen en eski tohumlar Judean çölünde keşfedilen mağaralarda ve Milattan Önce 1'nci yüzyılda Kral Herod tarafından inşa edilen sarayda bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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