Bilim insanları 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan İngiltere'yi uyardı
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Bilim insanları 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan İngiltere'yi uyardı

Bilim insanları 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan İngiltere'yi uyardı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Çok sayıda bilim insanı, İngiltere'nin 19 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırma planını kınadı ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirdi.

Çok sayıda bilim insanı, İngiltere'nin 19 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırma planını kınadı ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirdi.

Aralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının yer aldığı 122 uluslararası bilim insanı, tıp dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mektupta, yüksek düzeyde Kovid-19 enfeksiyona tolerans gösteren herhangi bir stratejinin hem etik dışı hem de mantıksız olduğu konusunda uyardı.

Bilim insanları, İngiliz bakanlara planları yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunarak Kovid-19'un katlanarak büyümesinin muhtemelen milyonlarca kişi enfekte olana kadar devam edeceğini ve yüz binlerce uzun süreli hastalık bırakacağını iddia etti.

Mektupta, "İngiliz hükümeti mevcut stratejisini yeniden gözden geçirmeli ve çocuklar dahil halkı korumak için acil adımlar atmalı. Hükümetin tehlikeli ve etik olmayan bir deneye giriştiğine inanıyoruz ve hükümeti 19 Temmuz 2021'de Kovid-19 tedbirlerini hafifletme planlarını durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

"Geçen yıl zaten çok acı çektik"

İngiliz Tabipler Birliğinden (BMA) Dr. Chaand Nagpaul'un da imzacıları arasında yer aldığı mektupta, ülkesinin bu stratejisinin, kişisel ve ekonomik etkileri on yıllar boyunca hissedilebilecek kronik sağlık sorunları olan bir nesil bırakma riski taşıdığına dikkati çekti.

Mektuba destek verenlerden Queen Mary Üniversitesi Epidemiyoloji uzmanı Dr. Deepti Gurdasani ise İngiliz hükümetinin, çocukları okullarda korumak veya aşılamak yerine, kitlesel enfeksiyonlara maruz bırakmak için bilinçli bir seçim yaptığı yorumunda bulundu.

Gurdasani, "Bu etik değil ve kabul edilemez. Gençlerimiz geçen yıl zaten çok acı çekti ve şimdi bu tehlikeli deneyin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

Ülkede dün 32 bin 548 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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Bilim insanları 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı planlayan İngiltere'yi uyardı - Haberler
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