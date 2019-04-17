Bilim Fuarında Kan Bağışı Yapıldı

Kilis'te, TÜBİTAK 4006 bilim fuarında kan bağışı kampanyası düzenlenirken, Yemen halkı için yardım toplandı.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin yılı etkinlikleri kapsamında TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenledi. Bilim fuarının yanı sıra Yemen için düzenlenen yardım kermesi ve Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından "Sen de Bir Hayat Kurtarabilirsin" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Yapılan Kermeste öğrencilerde yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma duygularının geliştirilmesi amaçlandı. Kermesten elde edilen gelir Türk Kızılay'ı aracılığıyla Yemen'e gönderilecek.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdiresi Dr. Esra Yılmaz. Okul Müdürü Leyla Yarımdağ Bilim Fuarına katılan, kermes e ve kan bağışı etkinliğine maddi manevi destek veren tüm velilere, öğrencilere, öğretmenlere, hayırseverlere teşekkür ettiğini belirtti. - KİLİS

Kaynak: İHA