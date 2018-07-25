Mars'ta Su Bulundu

Araştırmacılar Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Bilimadamlarına göre, Kızıl Gezegen'in güney kutbundaki buz tabakasının 20 kilometre kadar altında bir göl bulunuyor.

MARS'TA SU BULUNDUĞUNA DAİR İŞARETLERE RASTLANMIŞTI

Daha önce yapılan araştırmalarda Mars'ta su bulunduğuna dair işaretlere rastlandığı belirtilmişti ancak bu buluş gezegende kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti.

MARS'TA HAYAT OLMA İHTİMALİ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR

Göl yataklarının geçmişte Mars'ın yüzeyinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bilimadamlarına göre, gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirecek.