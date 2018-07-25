Mars'ta Su Bulundu
Bilimadamları, Mars'ın güney kutbunda bulunan buzulların 20 kilometre kadar altında bir göl bulunduğunu duyurdu. Bu Mars'ta kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti
Araştırmacılar Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Bilimadamlarına göre, Kızıl Gezegen'in güney kutbundaki buz tabakasının 20 kilometre kadar altında bir göl bulunuyor.
MARS'TA SU BULUNDUĞUNA DAİR İŞARETLERE RASTLANMIŞTI
Daha önce yapılan araştırmalarda Mars'ta su bulunduğuna dair işaretlere rastlandığı belirtilmişti ancak bu buluş gezegende kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti.
MARS'TA HAYAT OLMA İHTİMALİ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR
Göl yataklarının geçmişte Mars'ın yüzeyinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bilimadamlarına göre, gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirecek.
YORUMLAR (8)
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Dünyanın ortası marş inanmayan mazura ile olcsun bunun gibi bir sey bu haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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Oksijenin olmadığı bir yerde su olsa ne olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyayada yaşamın marstan gelen göktaşlarından gelebileceği tartışılıyor zaten kutuplar bölgesinde bulunan mars göktaşında canlıya benzeyen fosiller bulundu ama tek bir kanıtla bunu ispatlamak zor araştırmalar devam ediyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Haftaya gidip bi cesme yapiyim Gelen giden su icsin dua etsinCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Bence yalan mars da su varmış gündem değişrmek için yapılmış bir olayCevap Yaz 2 Yayından Kaldır