"Bilim Diplomasisi İçin MEB Yurtdışı Temsilcilikleri ile İş Birliği" Semineri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bilim Diplomasisi İçin MEB Yurtdışı Temsilcilikleri ile İş Birliği" Semineri

'Bilim Diplomasisi İçin MEB Yurtdışı Temsilcilikleri ile İş Birliği' Semineri
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen #EğitimDiplomasisi Seminerlerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuk oldu.

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen #EğitimDiplomasisi Seminerlerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuk oldu.

Başkan Mandal, TÜBİTAK'ın yaptığı bilim ve teknoloji faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Mandal, yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalardan birinin de bilim diplomasisi faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Mandal, "Bilim diplomasisi en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz aracılığı ile TÜBİTAK faaliyetlerinin tanıtılması ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki görünen etkisini ve gücünü artıracaktır. Bunun için MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz ile işbirliğimiz geleceğimiz için kilit öneme sahip" diye konuştu.

Başkan Mandal, "Doktora eğitimi ve araştırma kariyerlerine yönelik yürüttüğümüz uluslararası burs programlarımızın destek öncesi ve destek sırası süreçlerinde MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz önemli paydaşımızdır. " dedi.

Salgın ve iklim değişikliği gibi karmaşık sorunların karşısında bilim diplomasisini ifade eden temel alanların hepsinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Mandal, MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimizle işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

Başkan Mandal, "Yurt Dışı temsilciliklerimizin de katkıları ile Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılara yönelik yeni çağrımızda araştırma ekosistemimizde etki oluşturacak nitelikli araştırmacılar çekilecektir. Yurt dışı temsilciliklerimiz nitelikli insan kaynağının ülkemize çekilmesine de katkı sağlayacaktır. " ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı (BİDEB) Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş da TÜBİTAK bursları ve MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz ile yapılacak işbirliği hakkında bilgi verdi.

Başkan Mandal, daha sonra Eğitim Müşavir ve Ataşelerimizden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Boris Johnson Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Bilim Diplomasisi İçin MEB Yurtdışı Temsilcilikleri ile İş Birliği" Semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:25:56. #1.16#

title