"Bilim Diplomasisi İçin MEB Yurtdışı Temsilcilikleri ile İş Birliği" Semineri

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen #EğitimDiplomasisi Seminerlerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuk oldu.

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen #EğitimDiplomasisi Seminerlerine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuk oldu.

Başkan Mandal, TÜBİTAK'ın yaptığı bilim ve teknoloji faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Mandal, yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalardan birinin de bilim diplomasisi faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Mandal, "Bilim diplomasisi en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz aracılığı ile TÜBİTAK faaliyetlerinin tanıtılması ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki görünen etkisini ve gücünü artıracaktır. Bunun için MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz ile işbirliğimiz geleceğimiz için kilit öneme sahip" diye konuştu.

Başkan Mandal, "Doktora eğitimi ve araştırma kariyerlerine yönelik yürüttüğümüz uluslararası burs programlarımızın destek öncesi ve destek sırası süreçlerinde MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz önemli paydaşımızdır. " dedi.

Salgın ve iklim değişikliği gibi karmaşık sorunların karşısında bilim diplomasisini ifade eden temel alanların hepsinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Mandal, MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimizle işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

Başkan Mandal, "Yurt Dışı temsilciliklerimizin de katkıları ile Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılara yönelik yeni çağrımızda araştırma ekosistemimizde etki oluşturacak nitelikli araştırmacılar çekilecektir. Yurt dışı temsilciliklerimiz nitelikli insan kaynağının ülkemize çekilmesine de katkı sağlayacaktır. " ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı (BİDEB) Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş da TÜBİTAK bursları ve MEB Yurt Dışı Temsilciliklerimiz ile yapılacak işbirliği hakkında bilgi verdi.

Başkan Mandal, daha sonra Eğitim Müşavir ve Ataşelerimizden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: Habermetre