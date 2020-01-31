Bilim Deney Merkezi'nde sömestir atölyeleri devam ediyor

31.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:31

Çocukları erken yaşta bilim ile tanıştırmak için çalışan Bilim Deney Merkezi, renkli atölyeler ile çocukların yüzünü güldürüyor.

Çocukları birbirinden renkli atölyeler ile bilimle tanıştıran ve sömestir tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlayan Bilim Deney Merkezi'nde, 21 Ocak'ta başlayan atölyeler devam ediyor. Böceklerin Dünyası, Enerjim Yüksek, Güneş Ne Renk, Roket Bilimi gibi farklı alanlardaki atölyelerin yanı sıra, çocukların mini robotlar tasarlayarak yarışmalar yaptığı atölye çocukların beğenisini topladı. Çocuklara çeşitli yollarla kodlama eğitimi de verildiğini belirten merkez yetkilileri, atölyelerin verimli bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek fen bilimlerinin varlığına inanıp çocuklarını atölyelere gönderen ailelere teşekkür ettiler.

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ni Eskişehir'e kazandıran Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden veliler ise çocukların atölyelerden büyük keyif aldıklarını ve bu merkez sayesinde erken yaşta bilime ilgi duymaya başladıklarını belirttiler.

Kaynak: Bültenler