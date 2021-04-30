Bilim Beyoğlu'nda, "tam kapanma" döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor
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Bilim Beyoğlu'nda, "tam kapanma" döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor

Bilim Beyoğlu'nda, 'tam kapanma' döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi bünyesindeki Bilim Beyoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde matematik, uzay havacılık, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji atölyelerinde çevrim içi eğitimler veriyor.

Beyoğlu Belediyesi bünyesindeki Bilim Beyoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde matematik, uzay havacılık, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji atölyelerinde çevrim içi eğitimler veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Bilim Beyoğlu'nda eğitimler devam ediyor.

Matematik, uzay havacılık, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji atölyelerinde verilen eğitimlere, 7-12 ile 9-14 yaş grubu çocuklar ve gençler çevrim içi katılabiliyor.

Eğitimlerden ücretsiz faydalanmak isteyen çocukların Bilim Beyoğlu'nun web sitesine girerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.?????

Bilim Beyoğlu'nda, 'tam kapanma' döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor
Bilim Beyoğlu'nda, 'tam kapanma' döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor
Bilim Beyoğlu'nda, 'tam kapanma' döneminde eğitime çevrim içi devam ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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