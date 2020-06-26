Bilim atölyeleri 1 Temmuz'da başlıyor Kocaeli Bilim Merkezi'nde 4-13 yaş arası çocuklara yönelik "Yaz Atölyeleri", 1 Temmuz itibariyle başlıyor.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle atölye faaliyetleri başlıyor. Bilim Merkezi yaz tatili boyunca birçok atölye ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Atölye programlarına 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Atölyeler koronavirüs önlemleri kapsamında yağmursuz günlerde Bilim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER BİLİM MERKEZİ BAHÇESİNDE

Kocaeli Bilim Merkezi'nde 4-13 yaş arası çocuklara eğlenmeye ve öğrenmeye yönelik gerçekleştirilen; Tohum Bombası, Temizlik Robotu, Bilim Çocuk Dergi (Kuleler), Mis Kokular atölyelerinden oluşan"Yaz Atölyeleri" başlıyor. Yaz ayları boyunca devam edecek olan atölyeler, koronavirüs önlemleri kapsamında Bilim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek. Çocuklar, uygulamalı olarak bu atölyelerde hem deneyerek hem eğlenerek öğrenmenin yollarını keşfedecek.

Kaynak: Bültenler