Bilim Adamlarından Şaşırtan Araştırma: Küfür Eden İnsan Daha Dürüst
Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Gilad Feldman liderliğindeki uluslararası bir ekip toplumda küfürü analiz ederek, küfür eden insanlar daha dürüst olduğunu buldu.
Sosyal Psikoloji ve Kişilik Bilimleri dergisinde yayınlanan çalışmada, Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Gilad Feldman liderliğindeki uluslararası bir ekip toplumda küfürü analiz ederek, küfür eden insanlar daha dürüst olduğunu buldu.
KAVGA ETMEYİ ENGELLİYOR
Araştırmada küfretmenin savunduğunuz bir savın etkinliğini ve ikna ediciliğini artırabileceğini buldu. Küfür etmenin iletişime faydası bununla sınırlı değil. Küfür etmek bir konu hakkında nasıl hissettiğinizi detaylı açıklamanızı veya fiziksel kavgaya girmeden anlatmanızı da sağlıyor.
"DAHA AZ YALAN SÖYLÜYORLAR"
Yapılan araştırmada, küfreden insanların sıklıkla daha az yalan söyleyen ve daha yüksek ahlaki standartlara sahip insanlar olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar katılımcıların küfür kullanımını inceledi ve kişinin doğruluğunu belirlemek için kontrol soruları soran bir grup değerlendirmeden oluşan bir yalan ölçeği yapmalarını sağladılar. Çalışma küfür edenlerle dürüstlük seviyeleri arasında doğrudan ilişki saptadılar.
KÜFÜR ACIYA DAYANIKLIĞI ARTTIRIYOR
Parmağımızı çarptığımızda bir iki sayıp sövme işe yarıyorsa, bunun bir sebebi var. 2011'de yayınlanan bir çalışma küfretme ağrıya dayanabilme becerinizi artırabilir. Time'ın yer verdiği makalede araştırmacılar sövmenin vücuttaki, morfin gibi ilaçların yatıştırma etkisine benzeyen, doğal, ağrı kesici kimyasalların salgısını harekete geçirdiğini öne sürdü.
KAN DOLAŞIMINI ARTTIRIYOR
İngiltere'deki Oxford'da yaşayan bir psikiyatr olan Neel Burton'un Psychology Today'deki yazısına göre: 'Küfür etmenin sağlığa faydaları artan kan dolaşımı, endorfin yükselmesi ve genel bir sakinlik, kontrol ve iyilik hissi vermesidir.'
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GELDE İSTANBUL TRAFİĞİNDE DÜRÜST OLMA. ÜSTÜ ÜSTÜNE 5 KM GİDEBİLDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM İLLAKİ ÇIKIYOR BİR KAŞINTISI OLAN GELDE DÜRÜST OLMA ŞİMDİ HADİCevap Yaz Yayından Kaldır
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adanalı ların samimi oluşu bundan dır ??????Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Genelleme yapılmış. Yok ben şöyle yok şu böyle demeye gerek yok. Sonuçta ağzını burnunu kırarım diyen adam çok dürüstse bunu zaten yapıyor ve bu da kavgayı önlüyor tezini çürütmüş olur. Aynı zamanda çok dürüstse ana bacı avrat la başlayan sinkaflı küfürleri de yerine getirmesi gerekir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kufur kirmizi cizgimizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Zaten kufur etmezsem kendimi ifade edemem..Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır