Bilim Adamlarından Kim Kardashian'a Kötü Haber: Kalçaları Büyük Olanların Hafızaları Daha Kötü
Büyük kalçalarıyla dünya çapında adını duyuran Kim Kardashian'a bilim adamlarından kötü haber. Yapılan araştırmalara göre büyük kalçalı kadınların hafıza testinde daha kötü olduğu kanıtlandı.
Büyük kalçalarıyla dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Kim Kardashian'ı üzecek haber Amerika'daki Chicago'da bulunan Northwestern üniversitesindeki bilim adamlarından geldi.
BÜYÜK KALÇALI KADINLARI HAFIZALARI DAHA KÖTÜ
Bilim adamlarının yaptığı ve 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.
KALÇASINA ENJEKSİYON YAPTIRIYOR
Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, kendi internet sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında kalçasına enjeksiyon yaptırdığını itiraf etmişti.
YORUMLAR (7)
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yaaa bu nagehan alçı hezimete uğramaktan ne zaman usanacak acaba?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yemişim hafızasını o kalcalar için hafızaya gerek yokCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ay iklimsin ne care ben sana vurgun bicare sarardim soldum hasretinleee ayri iklimsin apayri sert soguklara sevdaliii kavrulup yanarim ben yineeeeeeee :)Cevap Yaz 5 2 Yayından KaldırUYKUSUZ: İşine konsantre olsan acabaaaaaghhh bu gidişle kovulacaksın:))2 Yayından KaldırUYKUSUZ: Delimiyiz, Aşıkmıyız ?1 Yayından Kaldır